(ANSA) – ROMA, 12 APR – “Ad Augusta, rispetto al passato, sui green e intorno ai green adesso mi sento a mio agio. Penso che questo aspetto stia facendo la differenza”. Francesco Molinari, dopo un secondo round show che lo vede provvisoriamente in testa alla classifica del Masters Tournament al fianco di Jason Day e Brooks Koepka, è ovviamente soddisfatto. I meriti di questa prima grande metà parte di torneo, per l’azzurro sono da condividere con l’allenatore per il putt, Phil Kenyon. “Nel 2018 – ha sottolineato Molinari – ho cominciato a lavorare con lui un mese prima del Masters e non abbiamo avuto il tempo necessario per prepararci al meglio. Adesso in campo mi sento davvero bene. L’attenzione che ora tutti mi riservano penso sia quella che merito in questo momento. Ma questi aspetti davvero non m’interessano. Cerco solo di tenere sempre la massima concentrazione sul campo”.