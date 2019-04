(ANSA) – ROMA, 13 APR – “Ieri Milano, oggi Foggia, dove un carabiniere è morto dopo una sparatoria. L’Italia è sempre più insicura e la pacchia, almeno per i criminali, non è finita. Invece di sperperare soldi in mance varie, più risorse per forze dell’ordine, meno passerelle, più impegno sul campo”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo Fi alla Camera. “Una notizia drammatica che ci riempie il cuore di dolore – scrive il leader Pd Nicola Zingaretti sull’omicidio del carabiniere -. Ci stringiamo commossi ai suoi familiari e all’Arma. Ora giustizia e impegno sempre più forte contro il crimine”. “Siamo di fronte ad una vera emergenza – dice parlando del Foggiano il presidente M5S della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra -. Lo Stato risponde, ma è necessario uno sforzo maggiore e continuo”. “Voglio sperare che chi l’ha ucciso abbia il carcere a vita senza alcun beneficio o sconto di pena – così il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso -. Vicini a tutti gli uomini e le donne che indossano la divisa”.