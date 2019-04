(ANSA) – MILANO, 13 APR – ”Se abbiamo parlato di futuro con la società? Sì ci siamo già incontrati e abbiamo deciso che non dobbiamo avere rimorsi per questo finale. La programmazione andrà in conseguenza di questi ultimi risultati. Dobbiamo fare tutto per il forziere, cioè andare in Champions. E’ l’obiettivo, il titolo, il tesoro. Siamo in sintonia per ciò che deve essere fatto da qui alla fine. Il resto viene di conseguenza”: lo dice il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Frosinone. ”Il nostro compito – aggiunge – resta lo stesso, non dobbiamo avere rimorsi. Non c’è spazio per adagiarsi e non va trascurato nulla”.