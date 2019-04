(ANSA) – IL CAIRO, 13 APR – Il capo dei servizi segreti sudanesi, Salah Gosh, si è dimesso. Lo riferisce un tweet dell’emittente France 24 citando il Consiglio militare di transizione che questa settimana ha preso il posto del trentennale autocrate Omar al-Bashir. Salah Abdallah Mohamed Saleh, noto come “Salah Gosh”, era il capo del potente Servizio nazionale di intelligence e sicurezza (Niss) dal 2018 dopo esserlo stato già tra il 2004 e il 2009. Gosh era stato anche consigliere per la sicurezza di Bashir per due anni prima di essere arrestato nel 2012 e tenuto in carcere per diversi mesi con l’accusa di “istigazione al caos” e di aver propalato di voci sulla salute del leader.