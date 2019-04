CARACAS – Quello di lunedì prossimo, alle ore 18:30 presso il Centro Italiano di Caracas, è un incontro voluto dall’Ambasciatore d’Italia, Silvio Mignano, per fare assieme alla nostra Collettività il punto della situazione; per ascoltarne le esigenze e i bisogni, per trovare assieme formule che permettano velocizzare i tramiti burocratici che in tempi di crisi dovrebbero essere agili e spediti. Ad esempio, il riconoscimento della cittadinanza italiana a chi ne ha veramente diritto. In un Paese convulso come il Venezuela odierno, quel documento è un vero e proprio salvagente. Sarebbe quindi opportuno creare una corsia “express”.

– Saranno trattati temi generali – commenta alla Voce l’Ambasciatore Mignano -. L’obiettivo dell’incontro è assicurare alla Collettività che noi continueremo a garantire tutti i servizi Parleremo del “progetto medicine” e del Consolato Generale di Maracaibo. Questo – sottolinea – non è stato chiuso. E’ vero, c’è una sospensione temporanea dei servizi, ma solo per l’impossibilità materiale di prestarli. Continuiamo a seguire giorno dopo giorno le vicende di Maracaibo per capire quando ci saranno le condizioni per riattivarli. Con questo incontro vogliamo ascoltare le voci di tutti e garantire la vicinanza del Governo italiano ai connazionali.

All’incontro, anche se non è stato ufficialmente annunciato, sarà presente, probabilmente, un funzionario della Farnesina. Dovrebbe arrivare nel fine settimana e ripartirebbe immediatamente dopo l’incontro con la nostra Comunità.

– Le medicine, in un contesto di crisi economica e di difficile reperibilità dei farmaci salvavita, rappresentano una preoccupazione prioritaria, soprattutto per i più anziani. Cosa si sta facendo per assicurarne l’accesso ai connazionali?

– Alcune delle difficoltà che vive la Collettività sono uguali a quelle che affronta il resto della popolazione – spiega -. E’ ovvio che la mancanza di elettricità, i black out ripetuti rappresentino una problematica peculiare che coinvolge tutti. Ci sono situazioni che riguardano il contesto del Paese e sulle quali non possiamo né intervenire, né tanto meno modificare. Solo possiamo garantire, nel limite del possibile, che seguiamo la Comunità da vicino anche e soprattutto in questi momenti E’ bene ascoltare la Collettività su difficoltà ulteriori che possano essersi presentate.

Assicura che quando ci sono stati i due black out più lunghi, “il Consolato Generale di Caracas ha continuato a lavorare 24 ore su 24, cosa che non tutti i consolati, anche tra quelli europei, hanno fatto”.

Ci sono promesse che sembrano destinate a restare nel cassetto. Quella del necessario incremento dell’organico in Consolato e in Ambasciata pare una di queste. Chiediamo all’Ambasciatore Mignano:

– C’è stato un aumento dell’organico come promesso più volte dalla Farnesina?

– E’ un processo ancora in corso – risponde con franchezza -. Ci sono vari procedimenti già aperti per l’invio di personale a contratto. Il Ministero sa che noi abbiamo bisogno di un maggior numero di unità. Stiamo cercando di capire quali procedure seguire. E’ un meccanismo che richiede i suoi tempi. C’è stato un piccolo rafforzamento ma ci vorrebbe qualcosa di più. Siamo tutti coscienti di questa esigenza, soprattutto il Ministero.

– Le cifre stanziate per assistere i connazionali sono adeguate o la continua evoluzione del Paese le ha rese già insufficienti?

– Le somme ricevute fino ad ora – afferma – sono state sufficienti per assicurare soprattutto l’assistenza ai connazionali. Ovviamente, potrebbero determinarsi delle maggiori necessità ma, a quel punto, faremo un bilancio e se sarà necessario, le aumenteremo. Ci sono le migliori disposizioni.

– Qual è la fascia più colpita dalla crisi?

– Penso un po’ tutte – commenta -. Gli anziani sono coloro che hanno maggiori necessità di cure mediche. C’è poi il tema delle pensioni, ma su quest’argomento sembra che il governo italiano sia stato molto attento. Ci sono quindi i giovani. Quando si vive una crisi tanto forte, le prospettive di futuro diventano più difficili. Ogni fascia di persone ha ritmi, rischi, difficoltà diverse.

– E’ aumentata la richiesta dei passaporti?

– E’ abbastanza stabile – afferma -. Cresce, ma non è una crescita esponenziale. Certo, è un livello alto rispetto al resto del mondo, ma sostanzialmente stabile.