(ANSA) – GENOVA, 13 APR – “Vincere il derby non ha prezzo, sarei disposto a pagare e a rinunciare a qualsiasi cosa per ottenere il successo”. Cresce l’attesa in casa Sampdoria per la stracittadina di domani col Genoa al Ferraris e il tecnico Marco Giampaolo lancia la carica anche perché in palio ci sono tre punti decisivi per l’Europa: “Vogliamo restare aggrappati a un grosso obiettivo -ha detto il tecnico che vuole raggiungere un record e entrare nella storia sampdoriana. Sicuramente il match col Genoa ha un peso importante, è un piatto ricco. Siamo un po’ in ritardo a causa della sconfitta della scorsa settimana, ma non molliamo”. In caso di vittoria o pareggio sarebbe il primo allenatore a non perdere sei derby di fila: “Sarebbe una grandissima cosa. Non oso immaginare cosa voglia dire perderlo. Posso capire, ma mi auguro di non vivere mai quella sensazione. Spero di continuare a giocare questi derby. Nel futuro? Io mi auguro di restare qui”.