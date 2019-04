(ANSA) – MILANO, 13 APR – In Italia con un permesso per protezione umanitaria, residente a Cremona, è stato espulso oggi un kosovaro 39enne “per motivi di sicurezza dello Stato”. Lo fa sapere il Viminale. Esponente di spicco delle comunità islamiche kosovare di Mantova e Cremona, l’uomo era finito nel mirino degli inquirenti per aver esternato idee radicali durante le lezioni coraniche impartite a giovani musulmani. Gli approfondimenti svolti hanno fatto emergere la sua vicinanza ideologica con noti predicatori di origine balcanica di orientamento filo-jihadista. La presenza nel suo circuito relazionale di soggetti contigui all’estremismo islamico, nonché il suo attivismo on-line nel diffondere contenuti radicali sono stati, tra l’altro, gli indici di pericolosità che hanno condotto all’allontanamento dal territorio nazionale. Lo straniero, al quale è stato revocato lo status di protezione, è stato rimpatriato dalla frontiera aerea di Roma-Fiumicino.