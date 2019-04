(ANSA) – ROMA, 13 APR – Alessandra Todde per le Isole, Chiara Maria Gemma per il Sud, Daniela Rondinelli al Centro, Maria Angela Danzi’ nel Nord Ovest e Sabrina Pignedoli nel Nord Est. Sono le cinque candidate capolista M5s alle europee, indicate dal capo politico Luigi Di Maio. Todde è una manager, Ceo di Olidata; Gemma è una docente brindisina che insegna all’Università di Bari; Rondinelli fa parte del Comitato economico e sociale europeo (Cese) – organo consultivo che consente a gruppi di interesse e organizzazioni sociali di esprimere un’opinione sulle proposte legislative e su altre questioni -; Danzi’ è una dirigente della Pubblica amministrazione; Pignedoli è una cronista in passato minacciata dalla ‘Ndrangheta e consulente della Commissione Antimafia. “ContinuareXcambiare”: è lo slogan scelto dal M5s per la campagna. “E’ necessario dare una risposta concreta a un clima generale di rassegnazione e declino” è l’obiettivo del M5s, “fermiamo la folle politica di austerità che blocca l’economia nazionale”.