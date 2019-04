(ANSA) – NAPOLI, 13 APR – Due donne e sette bambini rom escono da un cinema, nel pieno centro di Napoli, dove sono state accompagnata da due operatrici di una cooperativa sociale: il gruppo viene aggredito da quattro ragazzini, con insulti, urla, sputi e lancio di pietre. L’episodio, accaduto alle 19.30 di ieri, viene denunciato oggi dall’assessore comunale all’immigrazione, Laura Marmorale, che accusa: “C’è chi sta creando artatamente un clima di odio, violenza e discriminazione, animando e legittimando i più biechi istinti”. I ragazzini hanno inseguito il gruppo per alcune decine di metri, minacciando di usare dei coltelli: quando le operatrici sociali e i rom hanno trovato rifugio in un bar, si sono dileguati. “Un gesto di una gravità inaudita che va immediatamente condannato e stigmatizzato. Faremo di tutto per rintracciare e denunciare questi ragazzini, per togliere loro le armi, verbali e materiali”, conclude Marmorale.