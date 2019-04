(ANSA) – TORINO, 13 APR – “Abbiamo bisogno di un’Europa che sappia difendere l’interesse nazionale italiano e non solamente quello francese e tedesco. Si può fare votando Fratelli d’Italia, perché la nostra collocazione in Europa è la più strategica per questo obiettivo”. Lo ha detto la Presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nella prima giornata della conferenza programmatica del partito, al Lingotto di Torino. “Anche in Italia intendiamo cambiare tutto – ha aggiunto – a partire dal governo del cambiamento. Pensiamo che se gli italiani ci daranno una mano alle prossime elezioni europee, e ci sarà la consapevolezza che c’è un’altra maggioranza possibile, allora sarà possibile anche un governo senza M5S”.