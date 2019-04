(ANSA) – ROMA, 13 APR – “Stiamo lavorando affinché in Libia le cose non peggiorino. Speriamo che tutti i paesi occidentali facciano lo stesso e non ci sia qualcuno che, come in passato, gioca alla guerra per interessi economici. In passato la Francia lo fece e speriamo che non stia ripetendo lo stesso scherzetto perché poi ne pagano le conseguenze tutti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine del gran premio di Formula E, a Roma.