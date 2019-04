(ANSA) – TORINO, 13 APR – “Sono stato vittima di un linciaggio mediatico solo per colpa del mio cognome. Purtroppo nella sinistra vince l’ossessione del fascismo, perché non ha altri argomenti”. Lo afferma tra gli applausi Caio Giulio Cesare Mussolini, candidato alle europee, alla sua prima apparizione pubblica, intervenendo alla Conferenza programmatica di FdI. “Ieri Michele Serra – aggiunge – ha ammesso in tv che voleva solo prendermi per il culo. E questi sarebbero gli intellettuali? E’ che il mio cognome fa scattare il tic radical chic perché, malgrado la loro egemonia culturale, sono minoranza in questo Paese. Non gli resta che lo spettro del fascismo. Ma l’Italia non ne può più dei Soloni del politicamente corretto”.