(ANSA) – ROMA, 13 APR – Il Milan si è aggiudicato lo spareggio Champions battendo la Lazio 1-0 a San Siro. Il gol partita lo ha realizzato Kessie al 34′ della ripresa, trasformando un calcio di rigore fischiato per fallo di Durmisi su Musacchio. Pochi minuti prima il Var aveva annullato un altro rigore assegnato dall’arbitro Rocchi al Milan per un sospetto fallo di mano. Grazie a questo successo il Milan sale al quarto posto in classifica, almeno fino a lunedì sera, quando l’Atalanta affronterà l’Empoli a Bergamo e con una vittoria lo scavalcherebbe di nuovo. Finale molto nervoso: al triplice fischio è scoppiata una zuffa a centrocampo tra i giocatori. Tra i più agitati Kessie, Musacchio, Luiz Felipe e Milinkovic Savic, divisi da compagni e membri dello staff delle due squadre.