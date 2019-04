(ANSA) – HELSINKI, 14 APR – Urne aperte in Finlandia, dalle 9 ora locale (le 8 in Italia) per le elezioni parlamentari dopo una campagna elettorale che ha visto tra i temi chiave il generoso modello di welfare del Paese scandinavo dopo anni di austerità e la lotta ai cambiamenti climatici. In vantaggio negli ultimi sondaggi, sebbene di misura, il partito socialdemocratico con il 19% dei consensi, seguito dai populisti dei ‘Veri Finlandesi’, con il 16%, che hanno raccolto il favore degli elettori spaventati dai sacrifici richiesti dagli altri partiti per contrastare i cambiamenti climatici. Terzo il Partito della coalizione nazionale (destra) al governo con il partito di Centro del premier Juha Sipila e con gli euroscettici della ‘Riforma blu’. Le urne chiuderanno alle 20 locali (le 19 in Italia). Circa il 36% degli elettori, pari a un milione e mezzo, hanno già votato in anticipo scegliendo tra 2500 candidati di 19 partiti e movimenti in lizza per i 200 seggi del parlamento.