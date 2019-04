(ANSA) – ROMA, 14 APR – Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha lanciato un appello ai civili a unirsi alle sue milizie, auspicando di poter reclutare un milione di volontari in più entro la fine dell’anno. Lo riferisce la Bbc, spiegando che Maduro teme di perdere il sostegno dei potenti militari venezuelani ai quali il suo oppositore Juan Guaidò chiede di abbandonare “l’usurpatore” per aderire alla lotta del popolo contro il regime. Nel suo intervento durante il raduno di ieri a Caracas, Maduro ha elogiato gli attuali due milioni di membri delle milizie civili – che rispondono direttamente a lui – per la loro disponibilità a “difendere, armi in pugno, la pace, la sovranità, l’integrità territoriale, l’indipendenza e la vita della nostra patria”. E, mentre si aggrava la crisi economica e alimentare nel Paese, li ha esortati a lavorare anche nell’agricoltura.