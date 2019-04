(ANSA) – BOLOGNA, 14 APR – Un uomo di 42 anni è stato arrestato ieri sera verso le 20 nel centro di Bologna, dopo aver aggredito un poliziotto. Durante un controllo in via Begatto, l’agente ha chiesto i documenti all’uomo, di nazionalità tunisina, lo ha colpito, poi è scappato, ma è stato raggiunto e arrestato poco lontano con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il poliziotto è stato medicato al pronto soccorso e giudicato guaribile in trenta giorni. (ANSA).