(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 14 APR – “Ci aspetta la peggior squadra che si possa affrontare in campionato. L’Atalanta ha un gioco che a me piace molto e l’ho anche detto a Gasperini. Sono davvero forti, fanno tanti cross e tengono bene palla”. Così, sul posticipo di campionato per l’Empoli che domani sera affronta a Bergamo l’Atalanta, il tecnico dei toscani Aurelio Andreazzoli fa capire la difficoltà della partita. L’Empoli è reduce da una gara persa a Udine dopo un doppio vantaggio. “Possiamo prendercela solo con noi stessi – fa autocritica il mister -. E’ stupido giocare gare di quel tipo e poi buttarle via per situazioni ponderabili. Ci sono state delle interpretazioni che dobbiamo smettere di avere, sennò tutto diventa inutile”. L’Empoli avrà tante assenze, su tutte quella di Maietta squalificato e Silvestre infortunato. “Rientrano diversi giocatori, tra cui Dell’Orco, Acquah e Oberlin. Mi concentro su questo e non su quelli che non ci sono”.