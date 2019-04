(ANSA) – TORINO, 14 APR – “Dopo le europee non credo che questo governo avrà più margini di vita: dovremo tenere libere e elezioni e penso che avremo la forza per un nuovo esecutivo in cui ci saranno Fratelli d’Italia e Lega”. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, chiudendo la Conferenza programmatica del partito al Lingotto. “Alle europee – ha aggiunto – più forte sarà il consenso a Fratelli d’Italia, più forte sarà questo scenario futuro di un governo senza grillini. Io – ha aggiunto – non chiedo alla Lega di staccare la spina ma faccio un ragionamento politico su come andare avanti”.