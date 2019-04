(ANSA) – ROMA, 14 APR – “Ho letto che Di Maio ha proposto di dare più potere alle forze dell’ordine. Ma non era il M5s che voleva mettere il numeretto sul casco dei poliziotti?”. Lo ha detto Matteo Salvini a margine di una iniziativa della Lega. Poi ha commentato: “Cambiare idea è sintomo di intelligenza… bene, vuol dire che stare con la Lega porta saggezza”. Il ministro dell’Interno ha anche annunciato che “a giugno arriva in dotazione delle forze dell’ordine la pistola elettrica” e ha proposto di “aumentare le pene per gli spacciatori e ridurre la quantità di cui possono essere in possesso per evitare la galera”. Infine, parlando del carabiniere assassinato ieri a Foggia: “Mi auguro che quello che lo ha ucciso – ha detto – passi il resto dei suoi giorni in galera, lavorando dalla mattina alla sera. Troppo comodo stare in carcere a guardare la tv”.