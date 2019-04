(ANSA) – TORINO, 14 APR – Il presidente del Torino Urbano Cairo tuona contro Irrati. “Un arbitraggio molto squilibrato – dice, lasciando lo stadio -, non so cosa abbia detto Zaza per meritarsi l’espulsione, ma lo stesso ha fatto Barella e non è stato neanche ammonito. Inoltre il rigore su Izzo era evidente”. Cairo è deluso dalla frenata nella corsa all’Europa: “Non penso che vogliano favorire il Milan, ma se guardi la partita di ieri (contro la Lazio, ndr) qualche domanda te la fai”. (ANSA).