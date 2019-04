(ANSA) – ROMA, 14 APR – Quattro donne e un uomo saranno capolista alle Europee per ‘La Sinistra’, che riunisce in primis Sinistra italiana, Rifondazione e Altra Europa con Tsipras. Capolista nelle Isole è il giornalista Corradino Mineo, al nord ovest Eleonora Cirant, attivista di Nonunadimeno, al nord est Silvia Prodi, nipote dell’ex premier e consigliera regionale in Emilia Romagna, al centro Marilena Grassadonia, presidente dell’Associazione famiglie Arcobaleno, e al sud Eleonora Forenza, europarlamentare uscente. Riguardo le aspettative elettorali, “il primo obiettivo – ha spiegato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni – è superare il quorum, un obiettivo alla portata. Ma non mettiamo limiti alla provvidenza”. Fra i candidati anche l’editrice Ginevra Bompiani, e il figlio di uno dei fratelli Cervi, Adelmo Cervi.