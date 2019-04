(ANSA) – WASHINGTON, 14 APR – Missione in Africa per Ivanka Trump. La figlia del presidente americano sara’ in Etiopia e in Costa d’Avorio per promuovere un programma a favore dell’emancipazione della donna che spera possa sopravvivere alla dottrina dell’America First, con il tycoon che ha gia’ tagliato diversi fondi ed aiuti a programmi simili. La first daughter arrivera’ nel continente africano a bordo di un aereo di linea e la visita durera’ quattro giorni. L’iniziativa riguarda circa 50 milioni di donne dei Paesi in via di sviluppo ed e’ mirata soprattutto all’inserimento nel mondo del lavoro e al miglioramento delle condizioni di lavoro. Un programma che ha un arco temporale fino al 2025. Previsti incontri con le autorita’ e con i rappresentanti della Banca Mondiale. A pesare su Ivanka pero’ anche le esternazioni poco eleganti del passato di Trump che fecero arrabbiare molti Paesi africani.