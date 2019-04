(ANSA) – PERUGIA, 14 APR – “C’è tanto bisogno di pace a cominciare dalle nostre famiglie, dalla nostra città e dalla nostra regione”: così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, nell’omelia tenuta nella cattedrale del capoluogo umbro in occasione della messa per la Domenica delle Palme. Rito preceduto dalla tradizionale processione che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Parlando della Settimana Santa, il presule ha sottolineato che “non possiamo restare indifferenti di fronte a ciò che contempleremo: la passione di Gesù e il dolore degli uomini non sono spettacoli da osservare con distacco”. “Quella di Gesù – ha aggiunto – è una passione d’amore e noi siamo chiamati ad accogliere questo amore”. Il cardinale Bassetti si è soffermato sull’apostolo che per tre volte rinnegò Cristo e ha ricordato – riferisce la Diocesi – che “noi siamo come Pietro”. “Quando Gesù confidò all’apostolo che sarebbe stato messo a morte, Pietro – ha detto – si adirò perché voleva vincere, non perdere. Per questo non accettava la debolezza di Cristo. Anche noi, spesso, siamo convinti che solo la forza possa risolvere i problemi e, come Pietro, dormiamo quando invece Gesù ci chiede di vegliare, anche soltanto un’ora. Così Pietro non ha saputo pregare e ha lasciato solo Gesù… Poi ha preso in mano la spada, credendo di difendere con la violenza Gesù. Sonno e violenza si alternano in lui, che arriverà a vergognarsi di Gesù, un debole, uno sconfitto. Pietro ha paura e nega l’amicizia e questi, fratelli e sorelle, sono i nostri tradimenti. Ma alla fine l’apostolo piange, rientra in se stesso e si converte. In questa settimana cerchiamo di diventare uomini e donne veri, come Pietro, e piangiamo i nostri peccati. Consideriamo seriamente il dramma di tanti poveri cristi che con la loro croce ci ricordano la sofferenza e la Via crucis di Gesù. Prendiamo in mano il Vangelo – ha concluso il card. Bassetti – e facciamo compagnia a Gesù, pregando con fiducia”. (ANSA).