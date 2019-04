(ANSA) – ROMA, 14 APR – “Non comprendiamo le polemiche da parte della Lega sul superamento della gestione commissariale del debito storico di Roma”. Lo affermano i componenti della Commissione Bilancio della Camera del M5S, che invitano “i colleghi a leggere con maggiore attenzione quanto contenuto nella norma inserita nel Decreto Crescita”. “Non è stato fatto alcun regalo alla Capitale e neanche un centesimo in più delle tasse degli italiani sarà usato per ripagare il debito di Roma”, spiegano. “Certe polemiche prive di senso lasciamole al Pd e a chi ha mal governato in passato la Capitale”.