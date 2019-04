(ANSA) – FIRENZE, 14 APR – In casa del Bologna non si butta via il pareggio ottenuto oggi a Firenze. “Salvo il risultato – dice il tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlović – perché quando non vinci l’importante è non perdere. Dobbiamo migliorare. Lo spirito è stato giusto ma ci abbiamo creduto poco rispetto alle altre volte, e questo non mi è piaciuto”. Poi Mihajlović non risparmia qualche critica ai suoi attaccanti: “Devono essere i primi difensori. Se i miei attaccanti fanno un pressing come si deve, arriveranno pochi palloni puliti nella nostra area. Orsolini? Ha grandi margini, ma deve migliorare nella concentrazione. Quando sta vicino a me va bene, quando gioca sull’altra fascia si perde un po’”.