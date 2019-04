(ANSA) – ROMA, 14 APR – Aron Canet ha vinto la gara della classe Moto3 sul circuito di Austin. Doppietta spagnola sul podio (tutto KTM) con Jaume Masia secondo. Terzo posto per Andrea Migno, che nel finale di gara ha accarezzato il successo. Il pilota di Cattolica era passato in testa a cinque giri dal traguardo, grazie all’errore del giapponese Tatsuki Suzuki, scivolato alla curva sette. Ma nelle ultime tornate ha avuto problemi di gomme ed è stato passato dai due spagnoli. Per Canet è la prima vittoria del 2019. Quinto Nicolò Antonelli, che era partito dalla pole.