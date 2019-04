(ANSA) – ROMA, 14 APR – Mantenendo fede all’impegno, il presidente ucraino in carica, Petro Poroshenko, si è presentato allo stadio olimpico di Kiev per scontrarsi con il rivale, il comico Vladimir Zelensky, che resta in testa ai sondaggi in vista del ballottaggio delle presidenziali del 21 aprile. Ma sul podio il presidente è rimasto da solo in quanto Zelensky aveva già precisato che il dibattito si terrà il 19 (come prevede la legge elettorale) e dunque annunciando che non si sarebbe presentato. Poroshenko, riferisce la Bbc online, ha parlato per 45 minuti durante i quali ha risposto anche alle domande dei giornalisti, davanti a migliaia di persone. Nel discorso, ha attaccato il suo rivale, definendo la campagna elettorale un ‘film muto’ e accusando Zelensky di aver avuto paura. “Lo inviteremo di nuovo: lo inviteremo ogni giorno a ogni spettacolo dal vivo per l’intero Paese per vedere chi eleggerà”, ha detto. Poroshenko ha inivitato il rivale in tv domani, ma dallo staff del rivale al momento non c’è stata risposta.