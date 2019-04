(ANSA) – NOVARA, 14 APR – Un ragazzo di 13 anni è gravissimo in ospedale per una pallonata sul tocare subita mentre giocava a calcio con alcuni coetanei nel parco pubblico di Gozzano (Novara), un paese sopra il lago d’Orta. Dopo l’allarme dato dagli stessi compagni di gioco, il ragazzino è stato soccorso sul posto prima da alcuni adulti presenti nel parco e poi rianimato dall’equipe del 118. E’ stato poi trasportato in elicottero Torino, dove è tuttora in Rianimazione. Secondo le informazioni raccolte sul posto, il ragazzino avrebbe già sofferto in precedenza di problemi cardiaci. La pallonata fortuita ha causato una breve interruzione del battito. (ANSA).