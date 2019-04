(ANSA) – ROMA, 14 APR – “Non era la mia giornata”. E’ un Francesco Molinari ovviamente deluso dopo il quinto posto nell’ottantatreesima edizione del Masters Tournament vinta da Tiger Woods. Il campione italiano ha sfiorato un successo svanito solo nel finale dopo un torneo giocato da protagonista. “Sono comunque soddisfatto – ha sottolineato Molinari – per come ho affrontato le prime nove buche dell’ultimo giro. Sono rimasto calmo anche dopo i due doppi bogey. Terrò conto, anche a livello mentale, che la strada da percorrere è ancora lunga. Se sono infastidito per il tifo del pubblico per Woods?. No, assolutamente. Non è stato quello a fare la differenza”.