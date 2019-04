(ANSA) – ROMA, 15 APR – Quello dell’Autonomia “ritengo sia uno strumento vantaggioso sia per le Regioni del Nord sia per quelle del Sud. Mi farò garante del fatto che questo percorso di valorizzazione delle autonomie regionali non sarà mai a scapito di altre Regioni. Il nostro obiettivo è il riscatto del Meridione perché questo significa anche il rilancio dell’Italia”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte nel corso del suo intervento alla firma del Contratto istituzionale di sviluppo per il Molise.