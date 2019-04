(ANSA) – BOLZANO, 15 APR – Oltre all’uovo, per Pasqua si può regalare la gallina. E’ l’iniziativa della Caritas altoatesina che rilancia l’iniziativa “regali solidali”. Lo scorso anno, sono stati oltre 4.800 i regali solidali per i bisognosi che la Caritas è riuscita a raccogliere. In occasione della Pasqua, la proposta è di donare, ad una famiglia bisognosa del Corno d’Africa con 20 euro quattro galline ed un gallo, risorsa importante per la nutrizione e la sopravvivenza di un intero nucleo familiare. “Una modalità di regalare diversa, che mette al centro il dono disinteressato, un dono capace di far sorridere anche a migliaia di chilometri di distanza chi più ne ha bisogno”, commenta il direttore della Caritas altoatesina, Paolo Valente. (ANSA).