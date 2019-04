(ANSA) – NEW DELHI, 15 APR – La Corte Suprema ha riaperto questa mattina uno spiraglio di possibilità per il film biografico che racconta la vita del Premier Narendra Modi. Il massimo tribunale indiano ha accolto il ricorso di Omung Kumar, produttore del film, contro la decisione della settimana scorsa della Commissione Elettorale, che aveva bloccato l’arrivo della pellicola nelle sale fino alla conclusione del periodo elettorale, dopo il 19 di maggio. La Corte ha chiesto all’autorità che presiede alle elezioni di visionare interamente la pellicola prima di decidere in modo definitivo: la Commissione aveva infatti esaminato solo il trailer del biopic. L’ulteriore discussione sulla questione è stata riaggiornata al 22 aprile.