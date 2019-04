(ANSA) – ROMA, 15 APR – Dopo 12 stagioni in Baviera e a 36 anni, il futuro di Franck Ribery potrebbe essere in Qatar. In scadenza di contratto col Bayern Monaco a giugno, il centrocampista offensivo francese non sembra intenzionato a chiudere l’attività agonistica e, secondo la rivista tedesca ‘Kicker’, il Qatar potrebbe essere una destinazione probabile per l’ex ‘Bleu’. Secondo quanto riporta la rivista, due club degli Emirati lo avrebbero già contattato: tra questi l’Al-Sadd Sport dove milita l’ex centrocampista spagnolo Xavi, ma c’è anche la suggestione Australia, con i Wanderers di Sydney che avrebbero pensato a lui. In ogni caso, prima di decidere il da farsi, Ribery ha un’ultima sfida da vincere con il Bayern: conquistare la nona Bundesliga. Praticamente, un record.