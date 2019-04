(ANSA) – ROMA, 15 APR – “Ho ribadito la nostra forte preoccupazione per questa deriva militare” in Libia, “non riteniamo che questa possa essere la soluzione. Auspichiamo un cessate il fuoco immediato e il ritiro delle forze dell’Lna”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, dopo il bilaterale con il vicepremier qatarino Mohammed al Thani. “Si conferma in queste ore – ha aggiunto – che chi pensava che un’opzione militare potesse favorire una soluzione alla stabilità della Libia viene smentito. Le soluzioni di forza affidate all’uso delle armi non portano mai a soluzioni sostenibili. Il dialogo politico si rivela ancora una volta l’unica opzione sostenibile”. Conte ritiene che si debba “scongiurare una crisi umanitaria che potrebbe preannunciarsi devastante non solo per le ricadute sull’Italia e dell’Ue, ma nell’interesse delle stesse popolazioni libiche”.