(ANSA) – CATANIA, 15 APR – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro Danilo Toninelli sono indagati per sequestro di persona in un’indagine aperta dalla procura di Catania sui presunti ritardi nello sbarco della Sea Watch. Il procuratore Carmelo Zuccaro ha presentato al Tribunale dei ministri di Catania richiesta di archiviazione per tutti. La decisione arriverà entro 90 giorni. E’ stato lo stesso Salvini a rendere nota l’indagine nei suoi confronti: “Ne approfitto per rispondere a qualche ministro – ha commentato – per me i porti rimarranno chiusi”. Da Dubai, è intervenuto anche Di Maio: “Ho letto dell’indagine a carico di Salvini – ha detto – ho ricevuto la stessa notifica, sono indagato anche io ma non mi sento Napoleone”.