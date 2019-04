(ANSA) – ROMA, 15 APR – “Il salario minimo orario sarà un tassello fondamentale per fronteggiare le sfide della Quarta Rivoluzione Industriale e sono sufficienti pochi minuti per spiegare perché”. Lo scrive il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Cominardi in un post sul Blog delle Stelle. “Stiamo entrando in un tempo in cui produrre beni e servizi è sempre più facile e rapido. La produttività, dunque, non è un problema. Il problema è che si è scollegata dal lavoro e il reddito di un lavoratore comune è stagnante. Sempre meno persone hanno un lavoro, sempre meno persone hanno un salario e un reddito adeguato e dignitoso”. Ecco che “il salario minimo sarà il pilastro di un nuovo welfare e di una nuova politica economica fondate su tre elementi chiave: protezione sociale, formazione, innovazione”.