(ANSA) – TORINO, 15 APR – “Quello che è successo all’andata non conta, domani sarà una partita secca che, qualunque sia il risultato, all’80’ sarà comunque ancora aperta”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia del ritorno dei quarti. “Manduzkic non ci sarà per un problema a un ginocchio, potrebbe giocare Kean dal 1′, Dybala dal 1′ o anche nessuno dei due. Di sicuro, – aggiunge il tecnico bianconero – tutti quelli che giocheranno dovranno essere delle iene”.