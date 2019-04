CARACAS – Una squadra efficace e che gioca a memoria. É la sintesi perfetta della gara che ha visto il Deportivo Lara toccare il punto più alto della stagione asfaltando lo Zamora nel big match della 14 giornata del Torneo Apertura. Mister Leonardo González, nonostante le fatiche della Coppa Libertadores, aveva preparato minuziosamente la gara in ogni dettaglio, ed i suoi ragazzi hanno risposto in campo alla perfezione risultando precisi sotto porta.

All’ombra dell’Obelisco i gol del Lara portano la firma di David Centeno (56’), Johan Arrieche (72’) e Lorenzo Frutos (81’).

In questo turno di campionato arriva la prima vittoria esterna in questa stagione del Deportivo Táchira. I gialloneri hanno battuto per 1-3 in rimonta il Llaneros grazie alle reti dell’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco su calcio di rigore (45+3’), Giancarlo Maldonado (84’) e José Reyes (90+1’). Il momentaneo vantaggio del batallón santo era stato segnato da Juan Carlos Ortíz (14’). L’ultima vittoria andina oltre i muri di Pueblo Nuevo risaliva a circa otto mesi fa, quando il 26 settembre 2018, vinsero 0-1 in casa del Trujillanos grazie ad un gol di García. Dal canto suo, il Llaneros allunga la sua scia negativa interna: in questa stagione non ha ancora vinto tra le mura del Rafael Calles Pinto dove ha uno score di tre pareggi e quattro sconfitte.

Vince anche il Caracas (0-3) in casa dell’Estudiantes de Caracas grazie alle reti di Richard Celis (52’) e Carlos Espinoza (60’ e 62’).

Colpaccio del Deportivo Anzoátegui che manda al tappeto il Monagas. Le reti giallorosse sono state griffate da Guillermo Fernández (23’), Wilber Bravo (30’) e Sleyker Shoonewolff (51’). Mentre le reti dei guerreros del Guarapiche sono opera di Pablo Soda (19’) e José Manuel Hernández (85’).

La capolista Carabobo ha battuto 3-1 nell’anticipo lo Zulia con reti di Daniel Febles (29’) e doppietta di Luis Guerra (39 e 53’). Il gol della bandiera dei lagunari é stato segnato da Albert Zambrano (79’).

Hanno completato il programma della 14ª giornata: Atlético Venezuela-Estudiantes de Mérida 1-1, Lala Fc-Academia Puerto Cabello 3-1 e Portuguesa-Trujillanos 2-2.

(di Fioravante De Simone)