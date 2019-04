PECHINO. – Zheng Mengzhu, la prima bambina nata in provetta nella Cina continentale, 31 anni fa, adesso ha avuto un figlio. Lo riferisce il Peking University Third Hospital. Zheng è nata il 10 marzo 1988 nello stesso ospedale, sotto la cura di Zhang Lizhu, fra i più importanti medici impegnati nella ricerca sulla fecondazione assistita in Cina.

Zhao Yangyu, il medico che ha seguito il parto, ha raccontato che Zheng ha dato alla luce un maschio con un parto cesareo. Il neonato pesa 3,85 kg. Zhao ha spiegato che il bimbo si trovava in posizione orizzontale nell’utero, per questo è stato necessario l’intervento chirurgico.

“L’operazione è andata piuttosto bene. Sia il bambino che la madre sono in condizioni stabili”, ha detto il medico. Secondo Qiao Jie, primario dell’ospedale, la nascita del figlio di Zheng segna un’altra pietra miliare nella storia della fecondazione assistita in Cina. Qiao sostiene che la Cina sia fra i paesi leader nel mondo nell’ambito della fecondazione in provetta. (XINHUA).