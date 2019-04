BUENOS AIRES. – I risultati di decenni di cooperazione scientifica e tecnica fra Italia e Argentina, e le prospettive di un settore che i due Paesi riconoscono come fondamentale nelle relazioni bilaterali sono stati al centro di un workshop tenutosi nella sede dell’Istituto italiano di cultura di Buenos Aires. In presenza di autorità governative e provinciali argentine, di studiosi e universitari italiani e argentini e di rappresentanti di imprese operanti in vari settori fra cui quello delle energie rinnovabili, l’ambasciatore d’Italia, Giuseppe Manzo, ha ricordato che il seminario ‘Giornata della ricerca italiana nel mondo’ coincide con il 500/o anniversario di Leonardo da Vinci.

E’ un fatto, ha ricordato Manzo, che “in tutte le recenti visite delle autorità del governo italiano in Argentina – il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e quello dell’Istruzione Marco Bussetti – la questione della cooperazione scientifica e tecnologica ha avuto sempre un ruolo rilevante ed è stata considerata una delle basi fondamentali della cooperazione bilaterale”.

Inoltre, ha ancora detto l’ambasciatore, “devo sottolineare e ringraziare specialmente la partecipazione di imprese di alta tecnologia. Con questa presenza vogliamo evidenziare come i risultati della cooperazione fra i nostri due Paesi possono portare ad ottenere applicazioni industriali rilevanti”.

Si è infine appreso che contemporaneamente allo svolgimento del workshop di Buenos Aires, si svolgeva a Roma una “importante riunione” con la partecipazione di funzionari ed industriali argentini e italiani per definire lo sviluppo industriale comune dell’uso dei dati satellitari del Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze (Siasge).