ROMA. – La Madonna che scappa a Sulmona e la Bara de Notte a Porto Recanati. Sono solo due dei numerosissimi riti sacri e rappresentazioni popolari legate alla Pasqua più ‘magnetiche’ per italiani e stranieri. Ma quest’anno ci sarà anche un super ponte, quello tra il 25 aprile e il 1 maggio, che darà la possibilità di godere di una settimana di vacanza senza interruzioni bruciando solo un paio di giorni di ferie.

Un mix che fa salire a 26 milioni i turisti in viaggio (tra di loro sette milioni e mezzo di stranieri) su strade e autostrade italiane nei giorni che verranno, secondo le stime di un’indagine condotta da Cna Turismo e Commercio tra gli aderenti alla Confederazione. Il movimento economico complessivo sarà superiore ai 6,3 miliardi di euro.

Città d’arte, siti Unesco, riti sacri e rappresentazioni popolari a sfondo religioso, prodotti tipici enogastronomici i magneti d’attrazione. In particolare per Pasqua si metteranno in viaggio 14 milioni di vacanzieri (2 milioni e mezzo dall’estero). Molti per raggiungere mete turistiche, ma in buon numero anche per congiungersi con i parenti. Complessivamente il giro d’affari dovrebbe raggiungere quest’anno i 3,5 miliardi, in crescita di 400 milioni rispetto al 2018.

Per riti sacri e rappresentazioni popolari, che spingeranno a compiere viaggi anche lunghi, si stima un giro d’affari di 800 milioni. Un discorso a parte merita la scampagnata del Lunedì in Albis, o Pasquetta, il giorno dopo la domenica di Pasqua. Saranno tre milioni e mezzo i gitanti che si muoveranno per impegnarsi, soprattutto, in percorsi ‘fuori porta’ che incrociano natura ed enogastronomia, senza dimenticare la possibilità di vivere esperienze dirette in laboratori artigiani e cantine vinicole.

Tra i due ponti saranno 14 milioni i turisti che gireranno l’Italia in automobile. E gli stranieri oltrepasseranno quota cinque milioni. Il movimento economico della settimana dovrebbe essere pari a 2,8 miliardi, segnando una crescita di 300 milioni sul 2018.

(di Cinzia Conti/ANSA)