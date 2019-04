(ANSA) – ROMA, 15 APR – L’Arsenal, avversario del Napoli nei quarti di finale di Europa League, ritorna alla vittoria in Premier League dopo il passo falso con l’Everton andando a vincere 1-0 a Watford nel posticipo della 34/a giornata. Di Aubameyang, al 18/o centro stagionale, la rete della vittoria (10′ pt) che porta i Gunners al quarto posto a pari punti col Chelsea di Maurizio Sarri, che però ha giocato una gara in più. Giovedì prossimo, l’Arsenal sarà a Napoli per il ritorno della sfida europea dopo essersi imposto 2-0 all’andata a Londra.