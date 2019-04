(ANSA) – ROMA, 16 APR – Partita spettacolare e altrettanto spettacolare rimonta e vittoria dei Los Angeles Clippers nella gara 2 dei playoff Nba contro i Golden State Warriors. La formazione californiana trascinata da Danilo Gallinari ha battuto i campioni in carica, e peraltro dominatori della regular season, con il punteggio di 135-131, rimontando ben 31 punti di massimo svantaggio accumulato nel corso della partita. Lou Williams il dominatore a canestro, con i suoi 36 punti, ma il gioco di squadra lo ha diretto l’azzurro Gallinari, peraltro andato a segno con 24 punti. Per i Warriors miglior marcatore Steph Curry con 29 punti. Il conto della sfida playoff adesso torna in pari, e in pochi per la verità potevano prevederlo visto il divario delle forze in campo mostrato durante la stagione, con Golden State inarrivabile, sempre in testa e quasi imbattibile, e i Clippers qualificati quasi per il rotto della cuffia. Per i Warriors oltre al ko di gara 2 c’è anche la beffa dell’infortunio muscolare subito da Demarcus Cousins, per lui forse stagione finita. Nell’altra gara 2 di questi playoff, erano di fronte Brooklyn e Philadelphia, ha vinto quest’ultima per 145-123, grazie anche al super Ben Simmons, che ha fattola sua seconda tripla doppia in carriera (18 punti, 10 rimbalzi e 12 assist) riscattando la pessima prova data in gara 1, quando fu fischiato dal pubblico. Le due squadre ora sono in parità 1-1.(ANSA).