(ANSA) – RAVENNA, 16 APR – Si avvicina l’appuntamento a Ravenna con la seconda ‘Notte d’Oro Primavera’, sabato 27 aprile, all’insegna di musica, racconto e fotografia. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con la Cabina di regia del centro storico, prevede numerosi appuntamenti che coinvolgeranno tutto il centro e avranno come clou il concerto gratuito di Pierdavide Carone e Dear Jack, alle 22.30 in piazza del Popolo. Si partirà già alle 18, al Mar, con l’inaugurazione dell’esposizione di ‘Arrigo Dolcini, professione fotografo’, accanto alla mostra dedicata agli ultimi 50 anni di carriera di Oliviero Toscani (ingresso libero dalle 18 alle 22). Alla Biblioteca Classense si terrà (ore 19) la performance site specific ‘Vocography’, con le foto di Adam Victor e la voce di Eleonora Velka-Sai, mentre nella Manica Lunga si potranno ammirare foto della ‘Ravenna di ieri e di oggi’. Palazzo Rasponi delle Teste ospiterà una serata non-stop di Mah Jong. Anche l’Opera di Religione della Diocesi aderisce alla serata con l’apertura straordinaria della basilica di Sant’Apollinare Nuovo e la mostra ‘La Bellezza ch’io vidi… la Divina Commedia e i mosaici di Ravenna’ dalle 20 alle 23. Due i percorsi di visita guidata gratuita, dalle 20 alle 22.30: il primo in Municipio, il secondo al Palazzo della Provincia. Anche locali, negozi e gallerie del centro proporranno iniziative e aperture serali. Programma completo su www.turismo.ra.it.