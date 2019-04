(ANSA) – ROMA, 16 APR – “Dobbiamo pensare solo a vincere, nelle prossime due partite ci giochiamo l’intera stagione: in Premier abbiamo un avversario incredibile come il Liverpool, in Champions ci misuriamo contro il Tottenham. Se non vinceremo contro gli ‘Spurs’ sia in Champions che in Premier siamo fuori da tutto”. Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nella conferenza stampa della vigilia del match di ritorno dei quarti di Champions contro il Tottenham (andata 1-0 per la squadra di Pochettino). “Voglio arrivare in semifinale, non faccio progetti a lungo termine – ha ammesso Guardiola -, tutti siamo concentrati su questo obiettivo. Non so cosa serva per passare: una volta andammo in semifinale con un solo tiro in porta, un’altra volta concludemmo in porta per 33 volte e fummo eliminati. E’ il calcio”.