(ANSA) – ROMA, 16 APR – Si è svolta nel Tempio di Adriano la conferenza stampa di presentazione della 21/a Roma Appia Run, manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sui 4 e 13 km, in programma domenica 28 aprile. La gara, organizzata da Acsi in collaborazione di Acsi Italia atletica e di Acsi Campidoglio Palatino, con il patrocinio di Coni, Fidal, Roma Capitale, Regione Lazio, Camera di commercio di Roma, Parco regionale dell’Appia Antica e Parco archeologico dell’Appia Antica, si conferma una delle più prestigiose gare dell’intero panorama podistico capitolino, l’unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e, per finire, la pista dello stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla. Ricco il parterre degli ospiti intervenuti a offrire il proprio saluto alla storica gara podistica capitolina.