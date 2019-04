(ANSA) – FIRENZE, 16 APR – Studenti in gita a Firenze ricoverati in ospedale per un’intossicazione alimentare. Secondo quanto appreso, ieri 11 giovani di una scuola superiore di Taranto sono stati ricoverati all’ospedale di Ponte a Niccheri. Ieri sera, inoltre, sarebbero stati ricoverati all’ospedale di Careggi con gli stessi sintomi anche quattro studenti di una scolaresca di Caserta. Accertamenti sono in corso da parte del personale della Asl e dei carabinieri del Nas. Le due scolaresche alloggerebbero nello stesso albergo, dove già ieri sera sono stati eseguiti controlli e prelevati campioni di alimenti che saranno sottoposti a esami. Verifiche sarebbero state eseguite inoltre in almeno due ristoranti cittadini, dove avrebbero mangiato in occasioni diverse entrambe le scolaresche in gita. I quattro studenti casertani, arrivati ieri sera a Careggi per vomito e dolori addominali, sono stati dimessi questi mattina dopo le cure del caso. Sempre ricoverati gli altri 11 studenti, nessuno dei quali versa in gravi condizioni.