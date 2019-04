(ANSA) – TRIPOLI, 16 APR – “Francia, giù le mani dalla Libia”, “siamo amici del popolo francese, Macron è un dittatore, vada via!”: sono gli slogan scanditi oggi a piazza Algeria a Tripoli da un centinaio di manifestanti, soprattutto donne, scesi in piazza contro “l’invasore Haftar”, indossano gilet gialli come nelle manifestazioni contro Macron in Francia. Lo ha constatato l’ANSA. Sulla piazza campeggia un van per le donazioni di sangue da destinare agli ospedali della capitale.