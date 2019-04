L’AVANA. – Cuba e l’Unione europea si confrontano a L’Avana nel loro primo Dialogo bilaterale sullo sviluppo sostenibile, durante il quale saranno illustrati i progressi realizzati dalle parti nell’applicazione della cosiddetta Agenda 2030, approvata dall’Assemblea generale dell’Onu nel 2015. La base per l’iniziativa odierna è stata posta da Cuba e Ue con l’Accordo di dialogo politico e di cooperazione firmato nel 2016 e entrato in funzione provvisoriamente l’anno successivo.

A margine del Dialogo, i media cubani pongono in rilievo che L’Avana e Bruxelles hanno divergenze su alcuni aspetti della politica in America latina, principalmente sul Venezuela, ma anche convergenze su molti altri. Uno di questi ultimi è l’embargo che applicano da decenni gli Stati Uniti contro l’isola e le iniziative di Washington per aggravarlo ulteriormente, ed un altro l’opinione negativa della Ue sulla possibilità che sia attivato il capitolo III della Legge Helms-Burton.

Da sempre sospeso per i suoi importanti riflessi, questo capitolo autorizzerebbe i cittadini statunitensi a presentare presso i tribunali nazionali denunce contro qualsiasi persona straniera che “faccia traffici” con proprietà statunitensi nazionalizzate a Cuba negli anni ’60. Il Dialogo odierno sarà presieduto da Stefano Manservisi, direttore generale della Cooperazione internazionale e lo Sviluppo della Commissione europea, e da Rodolfo Reyes, direttore generale di Affari multilaterali e Diritto internazionale del ministero degli Esteri cubano.