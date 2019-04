(ANSA) – NEW YORK, 16 APR – La Columbine High School e altre scuole nell’area di Denver sono in lockdown, ovvero non si può né entrare né uscire. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, le autorità starebbero indagando su una minaccia credibile che le riguarderebbe. Il lockdown precede di alcuni giorni l’anniversario della strage di Columbine 20 anni fa, quando nelle scuola rimasero uccisi 12 studenti.